Beşiktaş'ın Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Beşiktaş'ın Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Süper Lig'in 40. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak lider Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Süper Lig'in 40. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak lider Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Cenk Tosun ile Ajdin Hasic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar, Bernard Mensah ve Georges-Kevin N'Koudou kamp kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre, Cyle Larin.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Ahmet Nur Çebi: Fatih Terim tabii ki bizi alkışlayacak, başka ne yapacak!
Ahmet Nur Çebi: Fatih Terim tabii ki bizi alkışlayacak, başka ne yapacak!
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hadise Alişan Burak Sergen Demet Akalın
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ın Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 19:31:17. #1.16#

title