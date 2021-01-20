Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile yarın yapacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile yarın yapacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlı takımda Fabrice N'Sakala, Güven Yalçın ve Ajdin Hasic kampa kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Atakan Üner ve Gökhan Töre.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever