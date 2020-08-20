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Beşiktaş'ın elinden çıkarmak istediği Vida'ya Lyon ile Sevilla talip oldu

Beşiktaş'ın yüksek maliyeti nedeniyle kadrosunda düşünmediği Hırvat stoper Domagoj Vida'ya Lyon ve Sevilla'nın talip olduğu öğrenildi.

20.08.2020 09:42 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:05

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, geleceği merak konusu olan isimlerden biri de Domagoj Vida.

Siyah beyazlı kulüpten 3 milyon 700 bin Euro ile yıllık en yüksek ücreti alan Hırvat stoper, yönetimden gelen indirim talebini kabul etmemişti. 31 yaşındaki futbolcu ile Sevilla ile Lyon'un ilgilendiği öğrenildi.

A Spor'da yer alan haberde; Her iki kulübün de Vida'yı kadroya katma konusunda ciddi olduğu ifade edilirken, transferdeki tek sorun Vida'nın Beşiktaş'tan aldığı yıllık ücret. Gerek Lyon'un gerekse Sevilla'nın 3 milyon 700 bin Euro yıllık ücret vermediği fakat Vida'nın aradaki farkı Beşiktaş'tan istediği belirtildi. Siyah beyazlılar, her iki kulübün de 4 sene anlaşma yapmak istediğini öne sürerek bu aradaki farkı ödemeye yanaşmıyor.

Beşiktaş'ın elinden çıkarmak istediği Vida'ya Lyon ile Sevilla talip oldu
Haber Yorumları (1)
007: İnşallah gider. gitmesini istemiyorum ama gitmesi her iki taraf içinde yararına. .
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