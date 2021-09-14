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Beşiktaş'ın Borussia Dortmund maçı kadrosunda Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş yer almadı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Şampiyonlar Ligi perdesini yarın Borussia Dortmund maçıyla açacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş kadroya dahil edilmedi.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde açılışı Vodafone Park'ta oynayacağı Borussia Dortmund maçıyla yapacak. Siyah-beyazlılarda kamp kadrosu açıklanırken önemli futbolcuların eksikliği dikkat çekti.

ÖNEMLİ YILDIZLAR KADRODA YOK

Beşiktaş'ta yeni transferler Umut Meraş ve Alex Teixeira'nın yanı sıra Domagoj Vida da kamp kadrosunda yer almadı. Siyah-beyazlılarda, Borussia Dortmund maçında kadroda bulunan futbolcular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef De Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabricio N'Sakala, Welinton Souza, Kenan Karaman.

Beşiktaş'ın Borussia Dortmund maçı kadrosunda Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş yer almadı
Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
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Haber: Beşiktaş'ın Borussia Dortmund maçı kadrosunda Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş yer almadı - Haberler Spor
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