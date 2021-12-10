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Beşiktaş'ın beklediği cevap geldi! Alman hocanın kararı çok şaşırttı

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Alman teknik adam Daniel Farke, Beşiktaş'ın teklifini reddetti. Takım çalıştırmak istemeyen Farke'nin sunduğu kriterler Beşiktaş yönetimini bir hayli şaşırttı.

Alman basınında yer alan haberler e göre; Beşiktaş'ta teknik adaylar arasında ilk sırada yer alan Daniel Farke, siyah-beyazlı ekibin teklifini kabul etmedi.

Beşiktaş'ın beklediği cevap geldi! Alman hocanın kararı Beşiktaş'ı çok şaşırttı

2 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Premier Lig'de Norwich City'i çalıştıran 45 yaşındaki isimle kurulan temaslar olumlu bir şekilde başladı. Beşiktaş, Farke'ye ekibi de dahil olmak üzere en üst limit olarak toplam 2 milyon euro ücret ve 1.5 yıllık sözleşme önerdi.

Beşiktaş'ın beklediği cevap geldi! Alman hocanın kararı Beşiktaş'ı çok şaşırttı

"DEVRE ARASI OLMAZ"

Sport1'deki habere göre; Daniel Farke, Beşiktaş ile bir görüşme gerçekleştirdi ancak teklifi reddetti. 45 yaşındaki Alman teknik adam, devre arasında bir takımın başına geçmeye sıcak bakmıyor. Farke, sezon başında takımı kendisi kurması halinde çalışabileceğini iletti. Farke defteri erkenden kapandı.

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