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Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı CSKA Sofya'nın Gana asıllı Hollandalı futbolcusu Edwin Gyasi'nin, perşembe günü İstanbul'a geleceği öğrenildi.

16.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:43

Bulgar ekibi CSKA Sofya ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek Gana asıllı Hollandalı futbolcu Edwin Gyasi, Beşiktaş'a çok yakın.

Gana medyasında yer alan habere göre, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Edwin Gyasi'nin, İstanbul'a geleceği tarihin belli oldu. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre 18 Haziran Perşembe günü Edwin Gyasi İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş yöneticileriyle transfer görüşmesi yapacak.

2 YILLIK SÖZLEŞME GELİYOR

Öte yandan 28 yaşındaki yıldız, müzakerelerin başarılı olması durumunda Beşiktaş ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor
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