Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmalarını İspanya'da yapacak

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmalarını İspanya'da sürdürecek.

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmalarını İspanya'da sürdürecek.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunda Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek Beşiktaş, ikinci etap hazırlıkları için İspanya'nın Alicante şehrini seçti.

Siyah-beyazlılar, 24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde Alicante şehrinde Hotel Barcelo La Nucia Palms Otel'in tesislerinde hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş, bu kapsamda La Nucia kasabasında üç hazırlık maçı oynayacak.

Siyah-beyazlıların İspanya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının TSİ programı şöyle:

27 Temmuz Salı

20.00 Beşiktaş-Mallorca

31 Temmuz Cumartesi

20.00 Beşiktaş-Levante

4 Ağustos Çarşamba

20.00 Beşiktaş-Getafe

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan