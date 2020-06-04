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Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın

Beşiktaş, Feyenoord'da forma giyen Leroy Fer ile anlaşmak üzere. Siyah beyazlıların Hollandalı futbolcuya Feyenoord'dan kazandığı miktarın 3 katını teklif edeceği iddia edildi.

Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın
04.06.2020 17:59 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:04

Beşiktaş, aktif futbol yaşantısını Feyenoord'da sürdüren ve sezonun sona ermesiyle beraber sözleşmesi sona erecek Leroy Fer'i kadrosuna katmaya çok yakın.

Hollanda basınında yer alan habere göre, Leroy Fer'in Rotterdam'daki kariyeri 1 sezon sürecek gibi duruyor. Orta saha oyuncusu, Feyenoord'dan ayrılmayı düşündüğünü ve Beşiktaş'ta futbol kariyerine devam etmek istediğini bildirdi.

3 KATI MAAŞ ALACAK

Haberde, siyah beyazlıların Leroy Fer'e, 3 yıllık sözleşme önerdiği ve Hollandalı yıldızın şu anda Feyenoord'dan kazandığı miktarın 3 katını alacağını belirtildi.

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