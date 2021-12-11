Beşiktaş'a "Güneş" yeniden doğacak! Deneyimli hoca, İstanbul'a geliyor

Sergen Yalçın dönemini kapatan Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün kısa bir zaman zarfı içinde netlik kazanması bekleniyor. Yabancı hocalarla yapılan görüşmelerde olumlu geri dönüş alamayan yönetim rotasını yerli hocalara çevirdi.

ADAYLAR ARASINDA 3 YERLİ HOCA VAR

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta Okan Buruk, Rıza Çalımbay ve Şenol Güneş yerli adaylar arasında bulunuyor. Siyah beyazlılarda şu anda yerli hoca 1 adım önde görünüyor. Fenerbahçe derbisine yeni hocayı yetiştirmek isteyen Beşiktaş yönetimi son kararını kısa süre içerisinde verecek.

BEŞİKTAŞ'IN OKAN BURUK'A İLGİSİ VAR

Konu hakkında görüşleri sorulan Okan Buruk, Beşiktaş'la herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi. Rahatsızlığını atlatan Okan Buruk futbola geri dönüş yapmak isterken, siyah beyazlıların da Okan Buruk'a karşı bir ilgisinin olduğu bildirildi.

ŞENOL GÜNEŞ İSTANBUL'A GELECEK

Trabzon'da bulunan Şenol Güneş'in ise bir teklif yapılması durumunda teklife sıcak bakabileceği vurgulandı. Öte yandan Şenol Güneş'in pazartesi ya da salı günü İstanbul'a geleceği aktarıldı.

RIZA ÇALIMBAY'A HENÜZ TEKLİF YAPILMADI

Rıza Çalımbay'a bir teklifin yapılmadığı, Ahmet Nur Çebi'nin istemesi durumunda Çalımbay'ın yeşil ışık yakabileceği kaydedildi.

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