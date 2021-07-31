Beşiktaş hazırlık maçında Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu

Yeni sezon çalışmaları kapsamında 2. hazırlık maçını Kayseri'yle oynayan son şampiyon Beşiktaş sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımın golleri 23 ve 29. dakikada Luckassen ve 76. dakikada Gökhan Sazdağı'ndan geldi. Öte yandan siyah-beyazlı takımda Brezilyalı savunmacı Welinton karşılaşmanın 35. dakikasında sakatlanarak yerini Serdar Saatçi'ye bıraktı.

Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlı takım ilk hazırlık maçında Başakşehir'i 1-0'lık skorla geçmişti. Kara Kartal, 2. hazırlık maçında Nevzat Demir Tesisleri'nde karşılaştığı Kayserispor'a ise 3-0 mağlup oldu.

WELINTON SAKATLANDI

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 23 ve 29. dakikada Luckassen, 76. dakikada Gökhan Sazdağı kaydetti. Siyah-beyazlı takımda Brezilyalı savunmacı Welinton ise arka adalesinden sakatlanarak karşılaşmanın 35. dakikasında yerini Serdar Saatçi'ye bıraktı.

YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE BAŞLADI

Beşiktaş maça Ersin, Necip, Welinton, Mehmet Topal, Fabrice Nsakala, Josef de Souza, Atiba, Salih Uçan, Gökhan Töre, Kevin Nkoudou, Kenan Karaman 11'i ile başladı. Kayserispor ise Doğan, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kvrzic, Fernandes, Avramovski, İbrahim, Luckassen, İlhan Parlak ile sahaya çıktı.