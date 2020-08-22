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Beşiktaş, Güven Yalçın karşılığında Jahovic'i transfer etmeyi planlıyor

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Antalyasporlu Adis Jahoviç için tüm şartları zorluyor. Golcü futbolcunun transferinde performansıyla bekleneni veremeyen Güven Yalçın'ın takasta kullanılması gündeme geldi.

22.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 22.08.2020 09:41

Kadrosuna kaliteli bir golcü transfer etmek isteyen Beşiktaş, son olarak Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor forması giyen Adis Jahovic'i gözüne kestirdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da ısrarla kadrosunda görmek istediği golcü futbolcu için takas yöntemi gündeme geldi. Siyah beyazlılar, Jahovic'in karşılığında Akdeniz ekibine Güven Yalçın'ı önermeyi düşünüyor.

38 MAÇTA 20 GOL ATTI

33 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Antalyaspor formasıyla çıktığı 38 maçta 20 gol atarken, Beşiktaş'ta bir türlü istenen verimi sağlayamayan Güven ise 29 karşılaşmada sadece 3 kez ağları sarsabildi.

Beşiktaş, Güven Yalçın karşılığında Jahovic'i transfer etmeyi planlıyor
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