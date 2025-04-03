Beşiktaş-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta sorusu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi kapsamında oynanacak Beşiktaş-Göztepe maçı, hem takımların son durumunu görmek hem de yarı finale kimin yükseleceğini öğrenmek isteyenler için büyük önem taşıyor. Peki, Beşiktaş Göztepe maçının galibi kiminle oynayacak, Galatasaray mı, Trabzonspor mu?

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Göztepe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması, 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 20.30'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Paulista, Masuaku, Emirhan Topçu, Rashica, Chamberlain, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva ve Fernandes.

Göztepe : Lis, Heliton, Dennis, Kaan Günter, Bokele, Ogün Bayrak, Ahmed Ildız, Doğan Erdoğan, Nazım Sangare, Juan ve Romulo.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇININ GALİBİ KİMİNLE OYNAYACAK?

Beşiktaş Göztepe maçının galibi Trabzonspor'la karşılacak.