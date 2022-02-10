Beşiktaş-Göztepe maçında ortalık bir anda karıştı! Koridor savaş alanına döndü - Haberler
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Beşiktaş-Göztepe maçında ortalık bir anda karıştı! Koridor savaş alanına döndü

Haberler.com - Spor
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Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Beşiktaş-Göztepe maçının devre arasında soyunma odası koridorları karıştı. İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte İzmir ekibinde Halil Akbunar'ın Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'ye "Sus" işareti yaptığı ve bu hareket üzerine gerginlik yaşandığı öğrenildi.

Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası son 16 turu maçında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısının sonunda yaşanan gerginlik ise maça damga vurdu.

HALİL AKBUNAR "SUS" İŞARETİ YAPTI

İlk yarının bitmesiyle soyunma odası koridorları bir anda karışırken gerginliğin fitilini Göztepeli futbolcu Halil Akbunar'ın yaktığı öğrenildi. Deneyimli futbolcunun, Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'ye "Sus" işareti yaptığı ve bunun üzerine koridorda büyük bir tartışmanın yaşandığı ifade edildi.

Haberler.com - Spor

Beşiktaş, Göztepe, Spor, Haberler

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