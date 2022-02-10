Beşiktaş-Göztepe maçında ortalık bir anda karıştı! Koridor savaş alanına döndü

Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası son 16 turu maçında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısının sonunda yaşanan gerginlik ise maça damga vurdu.

HALİL AKBUNAR "SUS" İŞARETİ YAPTI

İlk yarının bitmesiyle soyunma odası koridorları bir anda karışırken gerginliğin fitilini Göztepeli futbolcu Halil Akbunar'ın yaktığı öğrenildi. Deneyimli futbolcunun, Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'ye "Sus" işareti yaptığı ve bunun üzerine koridorda büyük bir tartışmanın yaşandığı ifade edildi.

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