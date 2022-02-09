Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, uygulanan taktik programın ardından oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda, yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta Göztepe ile karşılaşacak.

Teknik Direktör Önder Karaveli, Göztepe maçı kadrosuna 21 futbolcuyu dahil etti:

Ersin Destanoğlu

Emre Bilgin

Rıdvan Yılmaz

Francisco Montero

Josef de Souza

Michy Batshuayi

Oğuzhan Özyakup

Can Bozdoğan

Atiba Hutchinson

Miralem Pjanic

Cyle Larin

Rachid Ghezzal

Necip Uysal

Welinton Souza

Domagoj Vida

Kerem Kalafat

Serdar Saatçı

Güven Yalçın

Emirhan İlkhan

Umut Meraş

Alex Teixeira - İSTANBUL

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