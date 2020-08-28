Beşiktaş, Gökhan Töre karşılığında Umut Nayir'i Yeni Malatyaspor'a verecek Beşiktaş'ın eski oyuncusu Gökhan Töre siyah beyazlı kulübe geri dönüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın alınmasını istediği 28 yaşındaki futbolcunun Yeni Malatyaspor ile yapılacak takasında Umut Nayir kullanılacak.

Beşiktaş, transferde tüm hızıyla hamlelerine devam ediyor. Siyah beyazlı ekip Yeni Malatyaspor'la bir takas yapacak. Yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Gökhan Töre için Umut Nayir'i Malatya ekibine verecek.

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

TRT Spor'un haberine göre Gökhan Töre, Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş yönetimiyle görüştü. Son pürüzlerin halledilmesinin ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.

YENİ MALATYASPOR'UN AÇIKLAMASI

Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferi bugün ya da yarın netlik kazanacak. Beşiktaş'la görüşmelerimiz devam ediyor. Gökhan'ın transferinde takas yolu tercih edilecektir" sözleriyle görüşmeleri doğrularken, iki kulüp 28 yaşındaki futbolcu için anlaşmaya vardı.

4.5 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Beşiktaş, Rubin Kazan'dan 2013'te önce kiralık olarak renklerine bağladığı Töre'nin bonservisini bir sezon sonra 4.5 milyon euroya almıştı. Başarılı kanat oyuncusu 2016'da 3 milyon euro'ya o dönem bir sezonluğuna siyah-beyazlıların eski Teknik Direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'a kiralamıştı.

2 GOL ATTI



Gökhan geçen sezon Yeni Malatyaspor'da ise 28 maçta 2 gol atıp, 3 de asist yaptı.