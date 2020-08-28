HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Beşiktaş, Gökhan Töre karşılığında Umut Nayir'i Yeni Malatyaspor'a verecek

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Gökhan Töre siyah beyazlı kulübe geri dönüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın alınmasını istediği 28 yaşındaki futbolcunun Yeni Malatyaspor ile yapılacak takasında Umut Nayir kullanılacak.

28.08.2020 22:39 | Son Güncelleme: 28.08.2020 22:44

Beşiktaş, transferde tüm hızıyla hamlelerine devam ediyor. Siyah beyazlı ekip Yeni Malatyaspor'la bir takas yapacak. Yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Gökhan Töre için Umut Nayir'i Malatya ekibine verecek.

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

TRT Spor'un haberine göre Gökhan Töre, Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş yönetimiyle görüştü. Son pürüzlerin halledilmesinin ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.

YENİ MALATYASPOR'UN AÇIKLAMASI

Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferi bugün ya da yarın netlik kazanacak. Beşiktaş'la görüşmelerimiz devam ediyor. Gökhan'ın transferinde takas yolu tercih edilecektir" sözleriyle görüşmeleri doğrularken, iki kulüp 28 yaşındaki futbolcu için anlaşmaya vardı.

4.5 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Beşiktaş, Rubin Kazan'dan 2013'te önce kiralık olarak renklerine bağladığı Töre'nin bonservisini bir sezon sonra 4.5 milyon euroya almıştı. Başarılı kanat oyuncusu 2016'da 3 milyon euro'ya o dönem bir sezonluğuna siyah-beyazlıların eski Teknik Direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'a kiralamıştı.

2 GOL ATTI

Gökhan geçen sezon Yeni Malatyaspor'da ise 28 maçta 2 gol atıp, 3 de asist yaptı.

Beşiktaş, Gökhan Töre karşılığında Umut Nayir'i Yeni Malatyaspor'a verecek
Haber Yorumları (1)
ÇOMAR SAVAR: Süper lig kısır döngü. Oyuncuyu gönderirler alırlar tekrardan gönderirler tekrar alırlar. Çöp
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti Güncel
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
9 yaşındaki Şiar'ın öldürülmesi olayında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı 3. Sayfa
9 yaşındaki Şiar'ın öldürülmesi olayında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum Politika
Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti Magazin
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü 3. Sayfa
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar
Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar
Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı
Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı
Alaattin Çakıcı'dan 'Cratos'u satın aldı' iddialarına yalanlama
Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
Akşener'den 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam
Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam
İşte kahraman F-16 pilotlarımızın Yunan tacizini engellediği anların saniye saniye görüntüleri
İşte kahraman F-16 pilotlarımızın Yunan tacizini engellediği anların saniye saniye görüntüleri
Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu
Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu
Bursa'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti
Bursa'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Diego Costa, Türk kulüplerine önerildi
Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Diego Costa, Türk kulüplerine önerildi
Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi
Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi
Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi
Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi
Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor
Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Onur Saylak Halit Ergenç Murat Dalkılıç Engin Altan Düzyatan
Spor Jose Sosa Caner Erkin Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk İzmir Adana Yangın
Şu an buradasınız: Beşiktaş, Gökhan Töre karşılığında Umut Nayir'i Yeni Malatyaspor'a verecek - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 23:42:08. #1.15#
title