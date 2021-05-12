Galatasaray'ı şikeyle suçlayan Beşiktaş Genel Sekreteri'nin paylaşımı ortalığı karıştırdı

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar'ın Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı öncesi yaptığı paylaşım, Galatasaray taraftarını kızdırdı. Urgancılar, "1986-87 ve 1992-93 sezonlarında şampiyonluk yolundaki rakip yine aynı rakipti. 86-87 sezonu Malatyaspor ile 92-93 sezonu ise 8-0 ile travmaya dönüşmüştü. Şimdi rakibin son maçı Malatyaspor ile ve averaja da ihtiyaçları var...!" paylaşımına rakip taraftarlardan çok sert tepkiler geldi. Beşiktaşlı taraftarlar da 'Bahane üretmeyin' yorumu yaptı.