Beşiktaş, Gaziantep'e geldi

Beşiktaş, Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın oynayacağı Gaziantep FK karşılaşması için özel uçakla Gaziantep'e geldi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın oynayacağı Gaziantep FK karşılaşması için özel uçakla Gaziantep'e geldi.

Siyah-beyazlı kafile, Gaziantep Havalimanı'nda Beşiktaşlılar Derneği tarafından çiçeklerle karşılandı. Kafilede yer alan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ ile teknik direktör Sergen Yalçın'a çiçek takdim edildi. Futbolcular ise havalimanına gelen taraftarlar ile fotoğraf çektirdi. Taraftarların desteği ile havalimanından ayrılan kafile, daha sonra karşılaşma için konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı