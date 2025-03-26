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Beşiktaş Galatasaray maçı hakemi kim? Beşiktaş Galatasaray maçı hakemi yabancı mı, yerli mi olacak?

Beşiktaş Galatasaray maçı hakemi kim? Beşiktaş Galatasaray maçı hakemi yabancı mı, yerli mi olacak?
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Türkiye Futbol Federasyonu, uzun süredir devam eden derbileri yerli hakemin mi yoksa yabancı hakemin mi yöneteceği tartışmalarına son noktayı koydu. Beşiktaş Galatasaray maçı hakemi kim? Beşiktaş Galatasaray maçı hakemi yabancı mı, yerli mi olacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, derbileri yönetecek hakemlerin yerli mi yoksa yabancı mı olacağı tartışmalarını bitirdi. Riva'da toplanan yönetim, derbiler için yerli hakem kararı aldı. Bu karar, Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi için yaptığı yabancı hakem talebinin de reddedildiği anlamına geliyor. Beşiktaş Galatasaray maçı hakemi kim? Beşiktaş Galatasaray maçı hakemi yabancı mı, yerli mi olacak?

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI HAKEMİ YABANCI MI, YERLİ Mİ OLACAK?

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF Yönetim Kurulu, Bugün derbileri yönetecek hakemleri karara bağlamak adına Riva'da bir araya geldi. TFF'den derbiler için yerli hakem kararı çıktı.

BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ REDDEDİLMİŞ OLDU

TFF, bu kararla Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi için yaptığı yabancı hakem talebini de reddetmiş oldu. Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi yerli bir hakemin yönetmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Beşiktaş, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk edecek. 29 Mart Cumartesi günü TÜPRAŞ Stadı'nda oynanacak dev maç, saat 20.30'da başlayacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla sarı-kırmızılılar kazanmıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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