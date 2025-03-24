Milli ara sonrasında gözler Süper Lig maçlarına çevrildi. Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oynanacağı hafta öncesi kritik bir gelişme yaşanıyor. Peki,Beşiktaş Galatasaray maçı ertelenecek mi? Derbi ertelenecek mi?

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Fanatik Gazetesi'nden Umut Eken'in haberine göre; Süper Lig, bir hafta ileri kaydırılabilir.Kararın Çarşamba gününe kadar netleşmesi muhtemel. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı ile TFF arasında istişare edilecek.

Henüz konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadı.

31. HAFTA FİKSTÜRÜ