Beşiktaş Galatasaray maçı ertelenecek mi? Derbi ertelenecek mi?
Süper Lig'deki Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi kritik bir gelişme yaşanıyor. Fanatik Gazetesi'nden alınan habere göre, Süper Lig bir hafta ileri kaydırılabilir. Bu durumda derbinin ertelenmesi gündeme gelebilir. İçişleri Bakanlığı ile TFF arasında konuyla ilgili istişarelerin yapılacağı ve kararın Çarşamba gününe kadar netleşmesi bekleniyor. Ancak henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Milli ara sonrasında gözler Süper Lig maçlarına çevrildi. Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oynanacağı hafta öncesi kritik bir gelişme yaşanıyor. Peki,Beşiktaş Galatasaray maçı ertelenecek mi? Derbi ertelenecek mi?
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI ERTELENECEK Mİ?
Fanatik Gazetesi'nden Umut Eken'in haberine göre; Süper Lig, bir hafta ileri kaydırılabilir.Kararın Çarşamba gününe kadar netleşmesi muhtemel. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı ile TFF arasında istişare edilecek.
Henüz konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadı.