Beşiktaş - Galatasaray maç özeti izle! BJK-GS golleri izle! Beşiktaş - Galatasaray maç kaç kaç bitti? Golleri kim attı?
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Beşiktaş - Galatasaray maç özeti izle! BJK-GS golleri izle! Beşiktaş - Galatasaray maç kaç kaç bitti? Golleri kim attı?

17.01.2021 21:10 | Son Güncelleme: 17.01.2021 21:22
Beşiktaş - Galatasaray maç özeti izle! BJK-GS golleri izle! Beşiktaş - Galatasaray maç kaç kaç bitti? Golleri kim attı?

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Galatasaray ile karşılaşıyor. Maç sona erdi. BJK-GS maç özeti izle! Golleri izle! Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı kaç kaç? Beşiktaş - Galatasaray şifresiz canlı izleniyor mu? Galatasaray maçı canlı takip! Beşiktaş maçı canlı takip!

Beşiktaş-Galatasaray maçı kaç kaç devam ediyor? Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş-Galatasaray canlı anlatım ve canlı takip için sayfamızı takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Heyecanlı geçen maç 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

İkinci yarının 79. dakikasında Beşiktaş Josef De Souza'nın golü ile 1-0 öne geçti.

İkinci yarının 90. dakikasında Beşiktaş Georges-Kevin N'Koudou'nun golü ile 2-0 öne geçti.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Maç bittikten sonra özetine Beinsports'tan ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇ ÖZETİ SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Link maç bitiminden sonra aktif olacaktır!

Beşiktaş - Galatasaray maç özeti izle! BJK-GS golleri izle! Beşiktaş - Galatasaray maç kaç kaç bitti?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HAKEMLERİ KİM?

CÜNEYT ÇAKIR(Hakem)

BAHATTİN DURAN(1. Yardımcı Hakem)

TARIK ONGUN(2. Yardımcı Hakem)

HALİS ÖZKAHYA(Dördüncü Hakem)

ABDULKADİR BİTİGEN(VAR)

ALİ ŞANSALAN(AVAR)

EKREM KAN(AVAR)

MURAT ILGAZ(Gözlemci)

İBRAHİM YUŞAN(Temsilci)

AYDIN BALKANLI(Temsilci)

ERCAN OKUR(Temsilci)

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