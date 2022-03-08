Beşiktaş Futbol Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta teknik heyet ve futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Önder Karaveli, yardımcıları ve futbolcular, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde görevli kadın çalışanlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle çiçek takdim etti.