Beşiktaş formasıyla en fazla maça çıkan hangi futbolcudur?

Beşiktaş formasıyla en fazla maça çıkan hangi futbolcudur?
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Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, Beşiktaş formasıyla en fazla maça çıkan hangi futbolcudur? sorusu cevabı ne?

Beşiktaş formasıyla en fazla maça çıkan hangi futbolcudur? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Beşiktaş formasıyla en fazla maça çıkan hangi futbolcudur? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA EN FAZLA MAÇA ÇIKAN HANGİ FUTBOLCUDUR?

A: Rıza Çalımbay

B: İbrahim Üzülmez

C: Recep Çetin

D: Mehmet Özdilek

Cevap : D

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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