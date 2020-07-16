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Beşiktaş, eski Fenerbahçeli Nani'nin yeğeni Angel Gomes için harekete geçti

Sergen Yalçın önderliğinde yeni sezon çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, maaşında indirime gitmeyen Adem Ljajic'in yerine Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani'nin yeğeni Angel Gomes için temaslara başladı.

Beşiktaş, eski Fenerbahçeli Nani'nin yeğeni Angel Gomes için harekete geçti
16.07.2020 11:30 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:48

Süper Lig'de üçüncü sıra için iddiasını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da yeni sezonun çalışmalarına devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılar, maaşında indirime yanaşmayan Adem Ljajic'in yerine Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nani'nin yeğenini düşünüyor. Portekizli ismin 19 yaşındaki yeğeni Angel Gomes için temaslar başladı.

NANI ÖNERDİ

19 yaşındaki oyuncuyla ilgili ilk gelişme bundan yaklaşık 2 ay önce yaşandı. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Nani, Beşiktaş'la temas kurdu ve yeğeni Angel Gomes'i önerdi.

Yılda 2.2 milyon euro kazanan Adem Ljajic'in indirime yanaşmaması ve ayrılığa sıcak bakması üzerine 10 numara arayışları yeniden hızlandıran siyah-beyazlılar, Manchester United'la olan sözleşmesini erken sonlandıran Gomes'e teklif gönderdi.

DEVLER DE İSTİYOR

İngiliz basını genç futbolcu Angel Gomes için 3 ideal rota olarak Leverkusen, Dortmund ve Chelsea'yi yazdı. Ancak Chelsea, Gomes'i 19 yaşına olduğu için rezerv takımına istedi. B. Dortmund ve B. Leverkusen'den iddialar devam etmesine rağmen ise 1 haftadır ses çıkmadı.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Portekizli oyuncu için İskoçya'dan, Belçika'dan ve Hollanda'dan bazı girişimler var ancak resmi teklif yok. Beşiktaş ise bu sessizlikten yararlanarak Luiz Nani'yi de devreye sokup Angel Gomes'le temas kurdu.

Herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek Gomes'in Beşiktaş'a hiç kimsenin hayal bile edemeyeceği şartlarda gelme ihtimalinin olduğu ise kulüp içinde konuşulmaya başlandı.

46 GOLE DİREKT KATKI

10 numara mevkiinin dışında orta sahanın solunda da forma giyebilen genç oyuncu Gomes, ManU altyapısında bugüne kadar toplam 76 mücadeleye çıkarken 29 gol attı, 17 de asist yaptı ve toplamda 46 gole direkt olarak katkıda bulundu.

(Fotomaç)

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