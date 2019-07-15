Beşiktaş, Eliaquim Mangala için harekete geçti
Beşiktaş, geçen yaz da istediği Manchester City forması giyen deneyimli stoper Eliaquim Mangala için İngiliz ekibine kiralama teklifinde bulunacak.
Beşiktaş, Manchester City'nin Asya Turnesi'nde kendisine yer bulamayan Eliaquim Mangala için yeniden harekete geçti. İsmi Fernerbahçe için de anılan 28 yaşındaki Fransız stoperin kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
KİRALAMA TEKLİFİ MASADA
Kartal bu nedenle piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Mangala'yı 2-3 milyon euroya bitirmek istiyor. İngilizler bu rakamı az bulursa, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi de masaya konacak.
(Star)
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