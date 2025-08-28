Beşiktaş elendi mi, Beşiktaş Avrupa'dan tamamen elendi mi (Beşiktaş-Lausanne)?

Heyecanın yüksek olacağı tahmin edilen Beşiktaş – FC Lausanne maçı için yayın bilgileri de netleşti. Futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanalda ekrana geleceğini ve canlı yayın bağlantısına ulaşıp ulaşamayacaklarını araştırırken bir yandan da "Beşiktaş Avrupa'dan tamamen elendi mi?" sorusuna yanıt arıyor.

BEŞİKTAŞ FC LAUSANNE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turunda Beşiktaş ile FC Lausanne kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, Show TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca mücadele; Digiturk 22, D-Smart 23, Kablo TV 23, Tivibu 25, Turkcell TV+ 25 ve Vodafone TV 23 numaralı kanallardan izlenebilecek. Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz şekilde takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ FC LAUSANNE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Büyük ilgi görecek Beşiktaş – FC Lausanne karşılaşması 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati 20.00 olarak duyuruldu.

BEŞİKTAŞ FC LAUSANNE MAÇI SKOR BİLGİSİ

Beşiktaş ile FC Lausanne arasında oynanan mücadele 0-0 devam ediyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DAN ELENDİ Mİ?

Beşiktaş ile FC Lausanne eşleşmesinde yenen takım yoluna devam ederken, mağlup olan ekip Avrupa defterini kapatacak.