Beşiktaş yardımcı antrenörü Orhan Ak'a taraftar tepkisi

Beşiktaş ile Eibar arasında oynanan hazırlık sonrası siyah beyazlı taraftarlar, takımın yardımcı antrenörü Orhan Ak'a tepki gösterdi.

Maçın ardından 15-20 kişilik 'Berlin Çarşı' isimli taraftar grubu, Beşiktaş yedek kulübesinin önüne kadar giderek Orhan Ak aleyhinde protestolarda bulundu. Abdullah Avcı'nın yardımcıları, Orkan Ak'ın etrafında güvenlik seti oluştururken, Futbol A Takım Yöneticisi Ahmet Kavalcı ve kulüp çalışanları ortamı sakinleştirmeye ve taraftarları uzaklaştırmaya çalıştı.

Protestocu taraftarlar Abdullah Avcı'ya, "Seni seviyoruz ama Orhan Ak'ı istemiyoruz" dedi. Bu esnada Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ın yanı sıra diğer teknik ekip ve personel, protestolar karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

TARAFTAR NEDEN TEPKİ GÖSTERİYOR?

Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu Çarşı da geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcılarından Orhan Ak'a tepki göstermişti. Geldiği ilk günden beri Ak'a tepki gösteren Çarşı, deneyimli antrenörün sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sosyal medyada "Terör örgütü yapılanmasında adı geçen Orhan Ak'ı Beşiktaş'ta istemiyoruz" paylaşımında bulunmuştu.

Kaynak: DHA