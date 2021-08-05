Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın
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Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın

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Beşiktaş transfer bombalarını arka arkaya patlatıyor. Siyah-beyazlılar, Alex Teixeira transferinde mutlu sona ulaştıktan sonra şimdi de gündeminde dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ı aldı. Kara Kartal'ın Belçikalı futbolcu için yaptığı teklifin kabul edildiği ve kısa süre içinde resmi imzaların atılacağı ifade edildi.

Beşiktaş sezonun başlamasına sayılı zaman kala transferde hareketli günler geçiriyor. Siyah-beyazlıların yıldız futbolcu Radja Nainggolan'la anlaşmaya vardığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Fanatik'in Calciomercato'dan aktardığı habere göre;Radja Nainggolan, Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği iddia edildi. Ayrıca haberde Radja Nainggolan'un menajerinin Beşiktaş ile transfer ücretinin görüşülmesi için Hakan Korkmaz'a bir aylık yetki verdiği yazıldı.

Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın
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Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın - Haberler Spor
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