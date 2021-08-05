Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın

Beşiktaş transfer bombalarını arka arkaya patlatıyor. Siyah-beyazlılar, Alex Teixeira transferinde mutlu sona ulaştıktan sonra şimdi de gündeminde dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ı aldı. Kara Kartal'ın Belçikalı futbolcu için yaptığı teklifin kabul edildiği ve kısa süre içinde resmi imzaların atılacağı ifade edildi.