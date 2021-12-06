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Beşiktaş, Dortmund maçı için Almanya'da

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Beşiktaş, Dortmund maçı için Almanya'da

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçını BVB Dortmund takımı ile deplasmanda oynamak üzere Almanya'ya geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçını BVB Dortmund takımı ile deplasmanda oynamak üzere Almanya'ya geldi.

Özel bir uçakla Düsseldorf Havalanı'na gelen Beşiktaş kafilesi, buradan konaklayacağı otele geçti. Siyah-beyazlılar, son antrenmanını akşam saatlerinde maçın oynanacağı Signal Iduna Park Stadında yapacak. Antrenman öncesi düzenlenecek basın toplantısına katılacak olan Teknik Direktör Sergen Yalçın yerel saat ile 17.30'da Dortmund maçı hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

Karşılaşma, yarın akşam TSİ 19.00'da başlayacak.

(Sinan Karamurat/İHA)

Beşiktaş, Dortmund maçı için Almanya'da

Beşiktaş, Dortmund maçı için Almanya'da

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