Beşiktaş derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek
Süper Lig'in 26'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 26'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Derbi mücadelesinde Galatasaray - Beşiktaş maçında Abdülkadir Bitigen düdük çalacakken, Trabzonspor - Medipol Başakşehir karşılaşmasını ise Fırat Aydınus yönetecek.
Ligin 26'ncı haftasında görev alacak hakemler şöyle:
13 Mart Cuma20: 00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)20: 00 Kasımpaşa - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)
14 Mart Cumartesi 14: 00 Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği (Cüneyt Çakır)17: 00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü (Atilla Karaoğlan)20: 00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (Hüseyin Göçek)
15 Mart Pazar 13: 30 Hes Kablo Kayserispor - BTC Turk Yeni Malatyaspor (Ali Şansalan)16: 00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)19: 00 Galatasaray - Beşiktaş (Abdulkadir Bitigen) 16 Mart Pazartesi
20: 00 Fraport-TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (Özgür Yankaya)
- İstanbul
Kaynak: DHA