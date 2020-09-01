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Beşiktaş, Davide Santon için Roma ile anlaşma sağladı

Beşiktaş'ın, Roma'nın 29 yaşındaki sağ beki Davide Santon'un kiralık transferi için anlaşma sağladığı belirtildi. Siyah beyazlıların kiralama bedeli ödemeyeceği ifade edilirken sözleşmede satın alma opsiyonun da olacağı aktarıldı.

Beşiktaş, Davide Santon için Roma ile anlaşma sağladı
01.09.2020 20:52 | Son Güncelleme: 01.09.2020 20:56

Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrasında başladığı sağ bek arayışlarını Roma'dan Davide Santon ile sonlandırıyor. TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlı kulüp, İtalyan bek oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak için Roma ile anlaşmaya vardı.

SATIN ALMA OPSİYONU DA VAR

Kiralama bedeli ödemeyeceği belirtilen Beşiktaş'ın, satın alma opsiyonunun ise olacağı kaydedildi. Öte yandan oyuncunun maaşının bir kısmını da Roma'nın ödeyeceği belirtildi.

6. TRANSFER OLACAK

Beşiktaş bu yaz Bernard Mensah, Fabrice N'Sakala, Welinton ve Atakan Üner transferlerini açıklamış ve Atletico Madrid'den Montero'yu da imza için İstanbul'a getirmişti.

TAKASLA ROMA'YA GELDİ

2018 yazında Radja Nainggolan transferin bir parçası olarak Inter'den Roma'ya transfer olan Santon, gelecek sezon için başkent kulübünün planları arasında yer almıyor.

Inter altyapısından yetişen Davide Santon, Serie A kariyerinde çıktığı 133 maçta gol atamadı ve 5 asist yaptı.

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