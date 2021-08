Beşiktaş, Can Bozdoğan'ı kiraladı

Beşiktaş, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Can Bozdoğan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. Siyah-beyazlı ekip, Schalke 04 forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'ı kiraladığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten "Beşiktaş'a Hoş Geldin Can Bozdoğan" başlığı ile yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Schalke 04 Kulübü'nde olan orta saha oyuncusu Can Bozdoğan ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Bozdoğan'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı