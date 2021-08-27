Beşiktaş, Can Bozdoğan'ı kiraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş, Can Bozdoğan'ı kiraladı

Beşiktaş, Can Bozdoğan'ı kiraladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Can Bozdoğan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Can Bozdoğan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. Siyah-beyazlı ekip, Schalke 04 forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'ı kiraladığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten "Beşiktaş'a Hoş Geldin Can Bozdoğan" başlığı ile yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Schalke 04 Kulübü'nde olan orta saha oyuncusu Can Bozdoğan ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Bozdoğan'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Beşiktaş, Schalke 04'ten Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı
Son Dakika: Beşiktaş, Schalke 04'ten Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı
Milli Takım'ın değişilmez ismi Umut Meraş, resmen Beşiktaş'ta
Milli Takım'ın değişilmez ismi Umut Meraş, resmen Beşiktaş'ta
Dakika bir gol bir! Dortmund'un yıldızı Reus, Beşiktaş'ı hafife aldı
Dakika bir gol bir! Dortmund'un yıldızı Reus, Beşiktaş'ı hafife aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mansur Yavaş Fahrettin Koca Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Metin Çekmez Merve Boluğur Mahsun Kırmızıgül
Spor Mesut Özil Arda Güler Arda Turan Erol Bulut Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Beşiktaş, Can Bozdoğan'ı kiraladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 18:11:33. #1.14#

title