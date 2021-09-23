Serdar Ortaç bin pişman! Beşiktaş'a ettiği hakaretin nedenini telefon mesajına bağladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serdar Ortaç bin pişman! Beşiktaş'a ettiği hakaretin nedenini telefon mesajına bağladı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Serdar Ortaç, Adana Demir'in 3-0 geriye düştüğü ve 3-3 beraberlikle bitirdiği maçın ardından sahne aldığı mekanda Adanalılar'ı kutlarken siyah-beyazlılara yönelik argo ifadeler kullanmıştı. Gelen tepkiler sonrası ünlü şarkıcı bir video yayınlayarak Beşiktaş camiasından özür diledi. Ortaç paylaşımında, "O gece Adana'da konserde bir seyirci telefonunu gösterdi. Israrla 'Bunu söyle abi' dedi. Ben de öyle dedim. Yani kimin kiminle maç yaptığını bile bilmem. Beşiktaş'tan özür diliyorum" dedi.

Serdar Ortaç, Adana Demirspor beraberliği sonrası Beşiktaş'a yönelik sözlerinden dolayı büyük tepki görmüştü. Ünlü şarkıcı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Beşiktaş camiasından özür dilerken, "Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim" dedi.

"FUTBOLLA İŞİM YOK"

Ortaç sosyal medyadan paylaştığı videoda "O gece Adana'da konserde bir seyirci telefonunu gösterdi. Israrla 'Bunu söyle abi' dedi. Ben de öyle dedim. Yani kimin kiminle maç yaptığını bile bilmem. Futbolla işim yok. Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim. Beşiktaş'tan özür diliyorum" sözlerine yer verdi.

Serdar Ortaç bin pişman! Beşiktaş'a ettiği hakaretin nedenini telefon mesajına bağladı
Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Çarşı'nın dansöz kıyafetli Serdar Ortaç paylaşımı ortalığı ayağa kaldırdı! Tepki yağıyor

Çarşı'nın dansöz kıyafetli Serdar Ortaç paylaşımı ortalığı ayağa kaldırdı! Tepki yağıyor

 Beşiktaş'tan Serdar Ortaç'a çok ağır gönderme: Şarkıcı S.O.

Beşiktaş'tan Serdar Ortaç'a çok ağır gönderme: Şarkıcı S.O.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Joe Biden Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Amelia Hamlin Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Lionel Messi Stefan Kuntz Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Serdar Ortaç bin pişman! Beşiktaş'a ettiği hakaretin nedenini telefon mesajına bağladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 17:57:34. #1.12#