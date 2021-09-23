Serdar Ortaç bin pişman! Beşiktaş'a ettiği hakaretin nedenini telefon mesajına bağladı

Serdar Ortaç, Adana Demirspor beraberliği sonrası Beşiktaş'a yönelik sözlerinden dolayı büyük tepki görmüştü. Ünlü şarkıcı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Beşiktaş camiasından özür dilerken, "Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim" dedi.

"FUTBOLLA İŞİM YOK"

Ortaç sosyal medyadan paylaştığı videoda "O gece Adana'da konserde bir seyirci telefonunu gösterdi. Israrla 'Bunu söyle abi' dedi. Ben de öyle dedim. Yani kimin kiminle maç yaptığını bile bilmem. Futbolla işim yok. Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim. Beşiktaş'tan özür diliyorum" sözlerine yer verdi.

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