: Beşiktaş, Bernard Mensah'ı kapıyor!

06.12.2019 19:53 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:02

Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Bernard Mensah transferinde sona yaklaştı. Ajans Beşiktaş'ın haberine göre İstanbul'da oynanan Beşiktaş-Kayserispor maçının öncesinde iki takımın yedikleri yemekte konu masaya yatırılırken, siyah-beyazlı ekibin yöneticileri, "Mensah ile yakından ilgileniyoruz. Eğer siz de uygun görürseniz kadromuza katmak isteriz. Ayrıca Abdullah hocamız Nurettin ile yakından ilgileniyor. Nurettin için de ciddiyiz." dediler.

"MÜSAADE EDERSENİZ GİTMEK İSTERİM"

Kayserispor ekibinin yöneticileri ise "Mensah konusunu oyuncu ile görüşüp size bildireceğiz. Nurettin ise genç bir oyuncu. Bu konuda Bülent hocamızdan bir rapor isteyelim." şeklinde cevap verdiler. Bu görüşmenin ardından Mensah ile görüşerek Ganalı oyuncunun görüşlerini soran sarı-kırmızılı yöneticiler, "Adebayor ayrıldı. Takımda çok anlaşacağım biri kalmadı. Takımın hedefleri de çok yukarılar değil. Müsaade ederseniz gitmek isterim" cevabını aldılar.

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