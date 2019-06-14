Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ilk kez görüntülendi
Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun, son günlerde aşk yaşadığı konuşulan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'la ilk kez görüntülendi.
Magazin gündemine bomba gibi düşen Fikret Orman ve Tuğba Coşkun'un aşk yaşadığı iddiası doğru çıktı.İkili ilk kez Bodrum'da görüntülendi.
SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE YAKALANDI
Çift, önceki gün sabahın erken saatlerinde Gündoğan'da objektiflere yakalandı. Sahilin başından sonuna kadar tempolu yürüyen ikili, sporu Orman'ın sahibi olduğu Cape Otel'de bitirdi.
GÖZLERDEN UZAK TATİL YAPIYORLAR
Yürüyüş boyunca neredeyse hiç konuşmayan çiçeği burnunda aşıklar, çevre halkının ilgisiyle karşılaştı. Orman'ın etraftakilere selam vererek, kısa süreli diyaloglara girdiği de görüldü. Bir haftadır Bodrum'da olduğu öğrenilen Orman ve Çoşkun'un, gözlerden uzak bir tatil yaptıkları ve denize girmedikleri öğrenildi.
YORUMLAR (4)
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Tatil yapmasın mı adam.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BEŞİKTAŞIN PARALARI NEREDE ONU GÖRÜYORUZ. BEŞİKTAŞI BU HALE GETİRENLER UTANMIYOR ARKADAŞLAR. YÖNETİM İSTİFA!!!!!!!Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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Adam Fenerbahçe''nin eski yengesini bile alıyor.Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Klüp ne halde adam keyfine bakiyorCevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır