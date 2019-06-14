Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ilk kez görüntülendi

Magazin gündemine bomba gibi düşen Fikret Orman ve Tuğba Coşkun'un aşk yaşadığı iddiası doğru çıktı.İkili ilk kez Bodrum'da görüntülendi.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE YAKALANDI

Çift, önceki gün sabahın erken saatlerinde Gündoğan'da objektiflere yakalandı. Sahilin başından sonuna kadar tempolu yürüyen ikili, sporu Orman'ın sahibi olduğu Cape Otel'de bitirdi.

GÖZLERDEN UZAK TATİL YAPIYORLAR

Yürüyüş boyunca neredeyse hiç konuşmayan çiçeği burnunda aşıklar, çevre halkının ilgisiyle karşılaştı. Orman'ın etraftakilere selam vererek, kısa süreli diyaloglara girdiği de görüldü. Bir haftadır Bodrum'da olduğu öğrenilen Orman ve Çoşkun'un, gözlerden uzak bir tatil yaptıkları ve denize girmedikleri öğrenildi.