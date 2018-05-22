Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray'ın Şampiyonluğundan Sonra Yaylaya Çıktı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray'ın şampiyonluğuna şahit olmamak için memleketinin yaylalarına çıktı.
Şampiyonluğun en önemli adayı olarak başlayan ancak hiç umulmadık şekilde 4. sırada kalan Beşiktaş'ta, bu durum şüphesiz en çok başkan Fikret Orman'ı üzdü.
Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; camia kaçan şampiyonluğun hayal kırıklığını yaşarken soluğu Artvin'de alan başkan Fikret Orman'ın apar topar bu şehre gitmesinin nedeni de ortaya çıktı. Orman'ın, Galatasaray'ın 21. şampiyonluğuna şahit olmamak için kendisini memleketinin yaylalarına attığı belirtildi. Siyah-Beyazlı takımın Sivas ile oynadığı son maça gelmeyen Orman, Sarı-Kırmızılı takımın şampiyonluk kutlamalarına İstanbul'da yakalanmamak ve hatta televizyonlarda bile görmemek için Artvin'in Hopa ilçesinin yaylarına çıkarak dünya ile bağlantısını kopardı.
ŞENOL GÜNEŞ İLE TOPLANTI YAPTI
İletişim cihazları ile de ilgisini kesen, telefonların bile çekmediği ıssız doğada arkadaşları ile gezen başkanın moralinin bozuk olduğu ve arkadaşlarına "Her şey bizim lehimizeydi ama bir anda değişti. Şampiyonluğu elimizle verdik " dediği öğrenildi. Öte yandan sezonu hesapta olmayan bir yerde tamamlayan Siyah-Beyazlılar'da Artvin'den dönen başkan Fikret Orman'ın 2 gün içinde teknik direktör Şenol Güneş ile toplantı yapıp yeni sezon için değerlendirmelerde bulunacağı belirtildi
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Kurtuluş yok bu teknolojik ortamda her an karşına çıkacak.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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HİÇ BİR BJKLİ GSNİN ŞAMPİYONLUĞUNDAN DAĞA ÇIKMAZ SONUÇTA ŞAMPİYON CİMBOM OLDU FENEV OLSAYDI DAĞA ÇIKARDI FENEV BJKNİN PSİKOLOJİSİNİ BOZDU ŞENOL GÜNEŞ OLAYLARI FALAN FENERASYONUN OYNADIĞI TİYATRO DAHA Bİ SÜRÜ ŞEYCevap Yaz 6 Yayından KaldırBABA FİNGO: şenol hocamıza tiyatrocu diyemezsin.terbiyeni takın3 Yayından Kaldır
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Başkan olmadı yapacak birşey yok hatanın buyukleride sende sen oturmuş takımdan adam sattın cenk tosun anladık ta arkadaş sahada 11 kişi var bu 10 kişi ile en iyi anlaşan cenk tosun kalktın sattın bu adam kalsaydı lig sonuna kadar şampiyonlar ligi maçında bir gol atmış olsaydı Bayern e bu sattığın paradan daha mı az edecekti ??? Hadi bunu geçtik sattıktan sonra gittin İngiltere'de günlerce gezdin güzel bir transfer beklerken kalktın love aldın geldin oldu mu başkan ???? Sen yaktın bizi sen hala canın sağolsun yine baskanimizsin senden ricam talisca kaliteli çocuk kıy paraya al seneye güzel ekmek yedirir bize bu hataya bari düşme .Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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HAAAAAAA.....DAĞA ÇIKMIŞ.....GÖRMEMEK İÇİN .....PEKİ SONRA....SAĞIR MI OLDUN...DUYMADIN MI......HAAAA...HAAAA.......KOMİK......YİNE ...HAAAAAA HAAAAAA...Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır