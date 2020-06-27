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Beşiktaş Başkanı Çebi, Sergen Yalçın'la sözleşme uzatmayı düşünüyor

Son iki haftada 8 gol atarak 6 puan toplayan Beşiktaş'ta Başkan Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'la 2022/23 sezonunun sonuna kadar sözleşme uzatmayı planlıyor.

27.06.2020 15:16 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:25

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'ın geldikten sonra gösterdiği teknik direktörlük performansını ve gençleri takıma adapte etme şeklini çok beğendi ve başkanlık süresinin sonuna kadar yola devam etme kararı aldı.

Abdullah Avcı'nın gönderilmesi sonrası Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık anlaşma sağlayan Çebi, 47 yaşındaki teknik adamın sözleşme aşamasında maaş konuşmamasını da takdir etmişti. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan hamleleri yapmaya hazır olan Sergen Yalçın, kısıtlı ve kendi kurmadığı kadroyla bile önemli sonuçlar elde etti ve takımın ligdeki sıralamasını yükseltti.

Fanatik'in haberine göre 1 yıllık sözleşmesi kalan Sergen Yalçın ile lig biter bitmez yeniden masaya oturacak olan Ahmet Nur Çebi, 2022/23 sezonu sonuna kadar sözleşme tazeleyecek. Bu imzayla kalmayacak olan Ahmet Nur Çebi, futbol takımının yapılanması konusunda da Sergen Yalçın'ın raporuna, finansal imkanlar elverdiği müddetçe birebir uymaya çalışacak.

1.57'DEN 2.00'YE ÇIKARDI

Futbol kariyerine Beşiktaş'ta başlayan Sergen Yalçın, antrenörlük kariyerinde de benzer bir rota izledi. Beşiktaş altyapı ve Beşiktaş U21'de antrenörlük hayatına başladıktan sonra sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'da çalışan Sergen Yalçın, 29 Ocak 2020'de Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu.

ALKIŞ TOPLAYAN PERFORMANS

Beşiktaş'a kısa sürede ciddi bir etki eden Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında teknik direktör olarak çıktığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Trabzonspor ve Galatasaray ile berabere kalan Sergen Yalçınlı Beşiktaş, Başakşehir ve Antalyaspor'a ise mağlup oldu.

Sergen Yalçın, 10 maçta 20 puan toplayarak 2 puan ortalaması yakaladı. Abdullah Avcı döneminde ise 19 maçta 30 puan toplamış ve maç başına 1.57 ortalamada kalmıştı.

Beşiktaş Başkanı Çebi, Sergen Yalçın'la sözleşme uzatmayı düşünüyor
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