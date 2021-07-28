"Yayıncı kuruluşlarla ihaleyi yapan kulüplerin bir araya geldiği bir anonim şirket kurmayı düşündük"
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"Yayıncı kuruluşlarla ihaleyi yapan kulüplerin bir araya geldiği bir anonim şirket kurmayı düşündük"

'Yayıncı kuruluşlarla ihaleyi yapan kulüplerin bir araya geldiği bir anonim şirket kurmayı düşündük'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Yayıncı kuruluşlarla ihaleyi yapan kulüplerin bir araya geldiği bir anonim şirket kurmayı düşündük" dedi.

TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Yayıncı kuruluşlarla ihaleyi yapan kulüplerin bir araya geldiği bir anonim şirket kurmayı düşündük" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çebi, "Türk futbolunda herkesin bir derdi var. Hep adalet istiyoruz diyorlar fakat bir türlü gerçekleştiğini göremiyoruz. Birisinin mutlu olduğuna diğeri mutlu olamıyor. Artık bizlerin seçmiş olduğu kişilerin görev yaptığı bir düzen arzu ettik. Kulüpler Birliği Başkanlığı dönemimde başladık biz bu çalışmaya. O dönemden beri seslendiriyoruz. Dün akşam yapılan toplantıda da federasyon ve kulüpler birliği olarak hem fikir oldular. TFF'nin önemli adalet dağıtan kurumlarındaki kurul üyelerinin seçimle geleceği bir düzeni tasarladık. Artık adaletsizlikten şikayet edenler kendi seçtikleri adamların adaletsiz olduklarından söz etmeyeceklerdir" diye konuştu.

"HER İKİ TARAFINDA ANLAŞMAYA İMZA ATMASIDIR"

Transferler çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Çebi, "Bizim ağzımızdan transfer bitmeden transferle ilgili konuşmak doğru olmaz. Taraftar veya basın bu konular hakkında konuşabilir. Bizim bu konular hakkına konuşmamızın tek bir koşulu var. Her iki tarafında anlaşmaya imza atmasıdır. Şu anda bahsi geçen her iki transferde de imzaların tamamlanmadığını görüşmelerin süreceğini fakat olumlu da gittiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"YAYINCI KURULUŞLA İKİ SENEDEN BERİ SIKINTI YAŞANIYOR"

Yayıncı kuruluşla iki senedir problem yaşadıklarının altını çizen Başkan Çebi, "Dolayısıyla yayıncı kuruluşlarla ihaleyi yapan kulüplerin bir araya geldiği bir anonim şirket kurmayı düşündük. Toplantıda konuşulduğu üzere federasyonunda bu karar sıcak bakacağını ifade etmesi bizim için olumludur" şeklinde konuştu.

Ahmet Nur Çebi, konuşmasına son verirken Galatasaray'a bu akşam oynayacağı PSV maçında başarılar diledi.

(Yunus Emre Kartal - Yunus Özkan/İHA)

'Yayıncı kuruluşlarla ihaleyi yapan kulüplerin bir araya geldiği bir anonim şirket kurmayı düşündük'
'Yayıncı kuruluşlarla ihaleyi yapan kulüplerin bir araya geldiği bir anonim şirket kurmayı düşündük'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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