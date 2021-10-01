Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açık açık uyardı: Gözüm üstünde Yaşar Kemal Uğurlu - Haberler Spor
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açık açık uyardı: Gözüm üstünde Yaşar Kemal Uğurlu

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açık açık uyardı: Gözüm üstünde Yaşar Kemal Uğurlu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sivasspor maçına atanan Yaşar Kemal Uğurlu ismine sert çıktı. Çebi, "Maçta gözüm üstlerinde olacak. Yaşar Kemal Uğurlu ve yardımcıları atanmış. Hepsi dikkatli olacak. Bu saatten sonra hakem yönetimleri ile bizzat ilgileneceğim" diye konuştu.

Hollanda''a verdiği röportajda, lig arasında hakemlerle ilgili Milli arada konuşacağını vurgulayan Ahmet Nur Çebi, Yaşar Kemal Uğurlu ataması sonrasında da sert ifadeler kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açık açık uyardı: Gözüm üstünde Yaşar Kemal Uğurlu

"BİZZAT İLGİLENECEĞİM"

Fanatik'e konuşan Çebi, "Sivasspor ile oynayacağımız maçta gözüm tamamen hakemler üzerinde olacak. Lig arasında zaten ayrıntılı değerlendirme yapmak için hazırlanıyorum. Bu maça Yaşar Kemal Uğurlu ve yardımcıları atanmış. Hepsi dikkatli ve adil olacak! Haksızlık istemiyoruz. Hakkımızı kimsenin yemesine tahammülümüz yok. Bu saatten sonra hakem yönetimleri ile bizzat ilgileneceğim" ifadelerini kullandı.

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/alkışladım
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/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
kadir bedir :bence çebi hiç yormasın o gözlerini nevzat demir tesislerinden birini getirip koysun hakem olarak.
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