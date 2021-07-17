Beşiktaş, Başakşehir'de forma giyen Mert Günok için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Başakşehir'e tecrübeli kaleci Mert Günok için teklif yapmaya hazırlanıyor.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kara Kartal'ın transfer yeni hedefinin Başakşehir'in kalecisi Mert Günok olduğu öğrenildi.
RESMİ TEKLİFTE BULUNMA KARARI ALINDI
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, A Milli Takım'ın da kalesini koruyan Mert Günok için turuncu-lacivertli kulübe resmi teklifte bulunma kararı aldı.