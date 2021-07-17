Beşiktaş, Başakşehir'de forma giyen Mert Günok için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Başakşehir'e tecrübeli kaleci Mert Günok için teklif yapmaya hazırlanıyor.