Beşiktaş, Başakşehir'de forma giyen Mert Günok için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş, Başakşehir'de forma giyen Mert Günok için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor

Beşiktaş, Başakşehir'de forma giyen Mert Günok için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Başakşehir'e tecrübeli kaleci Mert Günok için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kara Kartal'ın transfer yeni hedefinin Başakşehir'in kalecisi Mert Günok olduğu öğrenildi.

RESMİ TEKLİFTE BULUNMA KARARI ALINDI

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, A Milli Takım'ın da kalesini koruyan Mert Günok için turuncu-lacivertli kulübe resmi teklifte bulunma kararı aldı.

Beşiktaş, Valentin Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı
Beşiktaş, Valentin Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı
Beşiktaş, Real Sociedad forması giyen Willian Jose için 3 milyon euro vermeye hazır
Beşiktaş, Real Sociedad forması giyen Willian Jose için 3 milyon euro vermeye hazır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş, Başakşehir'de forma giyen Mert Günok için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 22:11:02. #1.16#

title