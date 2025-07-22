Beşiktaş, mevcut 1,2 milyar TL sermayesini tamamı nakden karşılanmak üzere yüzde 400 oranında artırarak 6 milyar TL'ye çıkarmayı hedefliyor. Bu sayede yaklaşık 9,5 milyar TL gelir elde edilmesi bekleniyor. Bu adım, SPK'ya yapılan başvuru ve onay sürecinin ardından resmiyet kazandı. Peki, Beşiktaş bankalar birliğinden çıktı mı?

BEŞİKTAŞ BANKALAR BİRLİĞİNDEN ÇIKTI MI?

Sermaye artırımı ve Bankalar Birliği'nden çıkış amacına yönelik başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edildi. Beşiktaş Konusu'nun SPK bültenlerinde yayımlanmasıyla bu strateji kamuoyuna duyuruldu Başkan Serdal Adalı, mayıs ayı sonuna kadar anlaşmadan çıkılacağını ifade etmişti.

YAPILAN ÖDEMELER: BORCUN YARISI TEMİZLENDİ

Beşiktaş'ın Bankalar Birliği'ne olan toplam borcunun yaklaşık 4,2–4,3milyar TL olduğu tahmin ediliyor. Sermaye artırımından elde edilen kaynakla 1,279 milyar TL anapara ve faiz ödemesi yapıldı; toplam borcun yaklaşık %30'a yakını kapatıldı.

FİNANSAL TABLO: HEDEF TAM BAĞIMSIZLIK

Kulübün bankalar konsorsiyumuna yaklaşık 4,3 milyar TL borcu bulunuyor. Sermaye artırımıyla elde edilen gelir, bu borcun büyük kısmını kapatmayı hedefliyor. Başkan Adalı, bu sayede kulübün faiz yükünden kurtulacağını söylüyor.

BORSADA SOSYAL SORUMLULUK VE HİSSE ÇAĞRISI

Mayıs 2025 başında Beşiktaş, rüçhan haklarını kullanan yatırımcıların ardından halka arz edilen hisselerin satın alınması için taraftarlara çağrıda bulundu Haber | Türkiye'den Dünyadan Bu sayede sermaye artırımının tamamlanması ve kaynakların sağlanması amaçlanıyor.

SONUÇ: BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKIŞ NE ZAMAN?

• SPK onayı alındı, sermaye artırımı süreci başlatıldı

• Mayıs sonunda Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılması hedefleniyor

• Ödenen borç miktarı: 1,279 milyar TL—yaklaşık toplam borcun %30'u kapatıldı

Dolayısıyla evet, Beşiktaş Bankalar Birliği'nden resmen çıkıyor; SPK onayı alındığı ve ödemeler başladığı için süreç artık resmî. Mayıs 2025 itibarıyla tam çıkış gerçekleşmiş olacak gibi görünüyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

Bu strateji sadece borç yükünü hafifletmekle kalmıyor, aynı zamanda kulübü faiz giderlerinden kurtarıp finansal sürdürülebilirliği destekliyor. Ayrıca bu hamleyle Beşiktaş, transfere daha güçlü ve disiplinli bir şekilde yaklaşabilecek.