Beşiktaş Bandırmaspor özet izleme linki var mı?

Futbolseverlerin dikkatini çeken bu hazırlık karşılaşması, çeşitli yayın platformlarında canlı olarak ekranlara taşındı. Beşiktaş'ın sezon öncesi form durumu hakkında fikir veren maçın sonucu merakla takip edilirken, yayın detayları kulübün resmi mecralarından maçtan önce kamuoyuyla paylaşıldı.

BEŞİKTAŞ - BANDIRMASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Nevzat Demir Tesisleri'nde Bandırmaspor ile bir hazırlık karşılaşması oynadı. Ümraniye'de oynanan bu özel mücadelede siyah-beyazlılar, rakibine karşı beklenen üstünlüğü kuramadı.

HAZIRLIK MAÇI NASIL SONUÇLANDI?

Beşiktaş'ın sahasında oynanmasına rağmen, Bandırmaspor karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazanan taraf oldu. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlı ekip, hazırlık dönemindeki ilk mağlubiyetlerinden birini yaşamış oldu.

Shakhtar maçının kadrosunda olmayan oyuncuların forma giydiği mücadelede Beşiktaş, Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bandirmasporun golünü 36. Dakikada Wilson Samake attı.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Beşiktaş ile Bandırmaspor arasında oynanan bu özel karşılaşma, herhangi bir televizyon kanalında yayınlanmadı. Maç, seyircilere kapalı şekilde gerçekleştirildi ve yalnızca kulüp içi izlemeye açık tutuldu.

BEŞİKTAŞ - BANDIRMASPOR ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Beşiktaş ile Bandırmaspor arasında oynanan maçın özet görüntüleri henüz resmi kaynaklarca paylaşılmadı. Şu an için özet izleme linki bulunmamaktadır.

BEŞİKTAŞ'IN BİR SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, bir sonraki resmi karşılaşmasını UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında oynayacak. Siyah-beyazlılar, 31 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Polonya'da Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk karşısına çıkacak. Bu mücadele, Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğunda kritik bir dönüm noktası olacak.