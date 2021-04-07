Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 7 Nisan Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maçının gollerini kim attı?
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BEŞİKTAŞ - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maçı 3-0 Beşiktaş'ın galibiyeti ile tamamlandı. Maç özeti birazdan aktif olacaktır.
MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Beşiktaş, Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuca göre puanını 67'e yükseltti. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:
Beşiktaş:
11. dakika : Cenk Tosun
58. dakika : Rachid Ghezzal
85. dakika : Georges-Kevin N'Koudou
BEŞİKTAŞ - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ İZLE
Maç 3-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlandı. Özet linki birazdan aktif olacaktır.
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Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maç bugün 7 Nisan Çarşamba saat 19:00 'da başladı.
MAÇIN HAKEMLERİ KİM?
ÜMİT ÖZTÜRK(Hakem)
KEREM ERSOY(1. Yardımcı Hakem)
ALPASLAN DEDEŞ(2. Yardımcı Hakem)
ALPER ÇETİN(Dördüncü Hakem)
KORAY GENÇERLER(VAR)
SERKAN OK(AVAR)
SEBAHATTİN ŞAHİN(Gözlemci)
MEHMET TUNÇAK(Temsilci)
ATALAY BAHAR(Temsilci)
NAZİF ÇILDIR(Temsilci)