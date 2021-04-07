Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 7 Nisan Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maçının gollerini kim attı?

Beşiktaş ligin 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Peki Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor canlı anlatım, canlı takip izle! Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

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BEŞİKTAŞ - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maçı 3-0 Beşiktaş'ın galibiyeti ile tamamlandı. Maç özeti birazdan aktif olacaktır.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Beşiktaş, Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuca göre puanını 67'e yükseltti. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:

Beşiktaş:

11. dakika : Cenk Tosun

58. dakika : Rachid Ghezzal

85. dakika : Georges-Kevin N'Koudou

BEŞİKTAŞ - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 3-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlandı. Özet linki birazdan aktif olacaktır.

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Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 7 Nisan Çarşamba saat 19:00 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

ÜMİT ÖZTÜRK(Hakem)

KEREM ERSOY(1. Yardımcı Hakem)

ALPASLAN DEDEŞ(2. Yardımcı Hakem)

ALPER ÇETİN(Dördüncü Hakem)

KORAY GENÇERLER(VAR)

SERKAN OK(AVAR)

SEBAHATTİN ŞAHİN(Gözlemci)

MEHMET TUNÇAK(Temsilci)

ATALAY BAHAR(Temsilci)

NAZİF ÇILDIR(Temsilci)