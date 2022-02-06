Beşiktaş mutlak golü kaçırdı! Antalyaspor tüm hatlarıyla savunmada
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Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Önder Karaveli yönetiminde 4 haftadır yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibi karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de 24. haftanın kapanış seansında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Antalyaspor'u ağırlıyor. Son 4 hafada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibi karşısında kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor.
Beşiktaş'ta 5 isim Antalyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı. Siyah-beyazlıların kamp kafilesinde N'Koudou, Atiba, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı ve Umut Meraş yer almadı. Daha önce sezonu kapatan Mert Günok da kadroda bulunmadı.
Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Can, Pjanic, Rıdvan, Emirhan, Alex, Batshuayi
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Fernando, Poli, Fredy, Doğukan, Ndao, Luiz Adriano.
Dakika 10: Pjanic'in arka direğe doğru yaptığı ortaya iyi yükselen Montero'nun kafa vuruşu üst direkten dışarı gitti.
Dakika 5: Maç tempolu başladı. İki takım da hızlı hücumlarla tehlike yaratmaya çalışıyor.