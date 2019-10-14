Beşiktaş, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü

14.10.2019 13:30

Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti.



Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. 1 gün izin yapan ve bugün çalışmalarına kaldığı yerden devam eden siyah-beyazlılar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalıştı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Tedavisi süren N'Koudou ve milli takımlarda yer alan isimlerin katılmadığı antrenmana, U19 ve U21 Milli Takımı'ndan dönen Muhayer Oktay, Ersin Destanoğlu ve Erdoğan Kaya katıldı. Oğuzhan Özyakup ve Güven Yalçın ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasının yapıldığı idman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın sabah 11.30'da basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA