Altay maçından notlar

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Beşiktaş, evinde Altay'yı ağırladı. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetirken, Bayarslan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Yusuf Bozdoğan üstlendi.

Beşiktaş, geçen haftaki Adana Demirspor maçına göre ilk 11'de sahaya 4 farklı isimle çıktı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Önder Karaveli ilk 11'de Atiba, Batshuayi, Rıdvan Yılmaz ve Larin'in yerine, Josef de Souza, Güven Yalçın, Umut Meraş ve Kenan Karaman'a şans verdi. Beşiktaş, şu 11 ile sahaya çıktı: Ersin, Kerem Kalafat, Welinton, Vida, Umut Meraş, de Souza, Necip Uysal, Ghezzal, Teixeira, Kenan Karaman, Güven Yalçın.

Siyah-beyazlılarda ayrıca Kenan Karaman da 2 maç sonra siyah-beyazlı formayı giyme şansı yakalarken; Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Rosier, Pjanic ve Mert Günok ise sakatlıkları nedeniyle Altay maçı kadrosunda yer alamadı.