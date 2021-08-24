Beşiktaş, Alman ekibi Schalke'den Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı

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Siyah-Beyazlılar, Alman ekibi Schalke'de forma giyen Can Bozdoğan'la anlaşmaya vardı. 20 yaşındaki orta saha satın alma opsiyonlu kiralandı. Perşembe günü İstanbul'da olacak.

Batshuayi transferiyle taraftarın yüzünü güldüren Siyah-Beyazlılar, bu kez yerli takviyeis yaptı. Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdoğan ile anlaşma sağladı.

DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ

Schalke ile küme düşen Can, Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme fırsatından etkilendi. 20 yaşındaki futbolcu satın alma opsiyonuyla kiralandı.

PERŞEMBE İSTANBUL'DA

Can Bozdoğan, perşembe günü İstanbul'da olacak. Schalke ile sezon başı hazırlıklarını tamamlayan Can'ın kondisyon eksiği bulunmuyor.

TAM JOKER

Sol ayaklı Can'ın asıl bölgesi merkez orta saha ancak sol bekte de oynayabiliyor. İhtiyaç halinde de on numaraya geçebiliyor. Orta sahasında solak futbolcu olmayan Beşiktaş'ta Can, önemli bir joker olacak.