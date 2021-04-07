Beşiktaş-Alanyaspor maçından notlar

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmaya göre 3 farklı isimle sahada yer aldı.

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmaya göre 3 farklı isimle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, eksik oyuncuların çokluğunda sağ bekte görev verdiği ama yaptığı hatayla Kasımpaşa'nın golüne neden olan Necip Uysal'ı Alanyaspor karşısında yedek soyundurdu.

Sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında görev alamayan Rachid Ghezzal, 33. hafta mücadelesinde takımdaki yerini aldı. Ghezzal'in yokluğunda orta sahanın sağında görev alan Valentin Rosier, Aytemiz Alanyaspor karşısında sağ bekte oynadı. Ghezzal ise her zaman olduğu gibi orta sahanın sağında takımına destek vermeye çalıştı.

Oğuzhan 12 maç sonra ilk 11'de

Yalçın, Kasımpaşa maçında etkisiz bir görüntü ortaya koyan Adem Ljajic'i de yedek soyundururken, bu oyuncunun yerine Oğuzhan Özyakup'u görevlendirdi.

Oğuzhan, Süper Lig'de 12 maç sonra ilk 11'de forma şansı buldu.

Ligin 19. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta aynı şansı yakalayan Oğuzhan, sonraki 12 karşılaşmada 4 kez sonradan oyuna dahil oldu. Sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçında kadroda yer alamayan Oğuzhan, 7 karşılaşmada ise yedekler arasında olmasına rağmen süre alamadı.

Kovid-19 test sonucu negatif çıkan Cenk Tosun da ilk 11'de

Siyah-beyazlı ekipte bu sabah gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu negatif çıkan Cenk Tosun, Alanyaspor karşısında ilk 11'de görev yaptı.

Yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıktığı için A Milli Takım kadrosundan çıkarılan ve bu nedenle Kasımpaşa maçında kadroda yer alamayan Cenk, Kasımpaşa maçında ilk 11'de sahaya çıkan Georges-Kevin N'Koudou'nun yerine ilk 11'de forma giydi.

Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla 3 yılı aşkın bir süre sonra Vodafone Park'ta forma giydi. Vodafone Park'taki son maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor karşısında oynayan Cenk, daha sonra İngiltere'nin Everton takımına transfer olmuştu.

Siyah-beyazlı takım, ikinci transfer döneminde Cenk'i kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti. Cenk, Beşiktaş'a kiralık olarak dönmesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de görev almış, ligde Gençlerbirliği ile dış sahada oynanan karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu. Tecrübeli oyuncu, hastalık ve sakatlıktan dolayı 9 maçta kadroda yer alamamıştı.

Cenk Tosun'un forvet hattında görev almasının ardından Vincent Aboubakar'ın sakatlığında Kasımpaşa maçında forvet hattında görev yapan ama fazla etkili olamayan Cyle Larin, bu sezonki diğer maçlarda olduğu gibi Alanyaspor karşısında orta sahanın solunda görev aldı.

Dorukhan Toköz ve Mensah da kadroda

Cenk Tosun gibi milli takımda bulunduğu sırada Kovid-19 test sonucu pozitif çıktığı için Kasımpaşa maçında kadroda yer alamayan Dorukhan Toköz de bu sabahki testinin negatif çıkmasıyla Aytemiz Alanyaspor karşısında kendine yer bulabildi.

Siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe ile oynadığı maçta sakatlanan ve Kasımpaşa mücadelesinde oynayamayan Bernard Mensah da yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta ayrıca Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi ve Gökhan Töre yedek soyundu.

Öte yandan siyah-beyazı ekipte sakatlıkları bulunan Aboubakar'ın yanı sıra Ajdin Hasic kadroda yer alamadı.

Vida 100. lig maçına çıktı

Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Domagoj Vida, siyah-beyazlı formayla 100. lig maçına çıktı.

2017-2018 sezonunun ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma transfer olan Vida, 99 lig maçında 13 gol attı.

Bu arada Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Vodafone Park tribününde "Anadolu Ajansı'nın 101. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyoruz" pankartı yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan