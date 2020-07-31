Beşiktaş, Alanyaspor'da forma giyen Welinton'u kadrosuna kattı Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ın, Alanyaspor'da forma giyen Welinton'un transferini Fatih Aksoy'u bonservisiyle göndererek bitirdiği öne sürüldü.

Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesinin ardından önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Daha önce Alanyaspor'da forma giyen N'Sakala anlaşan siyah beyazlıların, 31 yaşındaki stoper Welinton'u da daha kadrosuna kattığı öne sürüldü.

FATİH AKSOY BONSERVİSİYLE GÖNDERİLDİ

TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan Welinton'un transferi sürpriz bir takasla bitirmeye yaklaştığı kaydedildi. Beşiktaş'ın Welinton'un transferi karşılığında geçen sezonu Sivasspor'da geçiren Fatih Aksoy'u bonservisiyle göndererek imzaları atma aşamasına geldiği iddia edildi.

Brezilyalı savunmacının transferinin bitirilmesi için Alanyaspor'un Fatih Aksoy'u istemesi üzerine bu transfer için Beşiktaş'ın ikna olduğu kaydedildi.