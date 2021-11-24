Beşiktaş - Ajax canlı izle! Exxen Beşiktaş Ajax maçı izle! Beşiktaş-Ajax maçında ilk 11'ler belli oldu mu?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile Ajaxkozlarını paylaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek. Devler Ligi'nde henüz puanı bulunmayan temsilcimizin tek hedefi Vodafone Park'ta taraftarının önünde siftah yapmak. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar araştırmalarını sürdürmekte. Peki, Exxen canlı izle! Beşiktaş Sporting maçı canlı izle! Beşiktaş Ajax maçı canlı izle! EUFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Ajax şifresiz canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

RIDVAN YILMAZ KADRODAN ÇIKARILDI

Beşiktaş'ta Josef de Souza cezası nedeniyle, Rıdvan Yılmaz ise sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Ajax'ta ise Edson Alvarez cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Hollanda temsilcisinde Jurrien Timber ise sarı kart sınırında bulunuyor.

BEŞİKTAŞ LİZBON MAÇI CANLI İZLE!

BEŞİKTAŞ AJAX MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Pjanic, Ghezzal, Alex Teixeira, N'Koudou, Cyle Larin

Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Gravenberch, Berghuis, Klaassen, Neres, Tadic, Daramy.

BEŞİKTAŞ AJAX EXXEN NASIL İZLENİR?

Exxen UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi gibi maçların yayın hakkını elinde bulunduruyor. Maçı Exxen'den izlemek için exxen.com sitesine girin. Ana sayfadaki "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarını doldurun. Sonrasındaki kısımlara telefon numarası ve şifre girin. Üyelik sözleşmesini de kabul ettikten sonra "Devam Et" butonuna basın. "EXXENSPOR" üyelik başlığı altında bulunan "İncele" butonuna tıklayın.

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