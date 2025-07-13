Beşiktaş Admira Wacker maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Admira Wacker maçı hangi kanalda?
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Haftanın en önemli maçlarından Beşiktaş Admira Wacker maçı öncesi Beşiktaş Admira Wacker maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Beşiktaş Admira Wacker maçına saatler kaldı. Peki, Beşiktaş Admira Wacker maçı hangi kanalda? Beşiktaş Admira Wacker maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Beşiktaş Admira Wacker maçı hangi kanalda? Beşiktaş Admira Wacker maçı öncesi Beşiktaş Admira Wacker maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Haftanın önemli mücadelelerinden Beşiktaş Admira Wacker maçı detayları araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Admira Wacker maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Admira Wacker maçı yayın bilgisi haberimizde! Beşiktaş Admira Wacker CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

BEŞİKTAŞ ADMİRA WACKER MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Admira Wacker maçı, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Beşiktaş Admira Wacker maçı, saat 18:00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ ADMİRA WACKER MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Admira Wacker arasındaki Hazırlık maçımaçı, HT Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ ADMİRA WACKER MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş Admira Wacker maçı henüz başlamadı.

BEŞİKTAŞ ADMİRA WACKER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Admira Wacker, karşı karşıya geleceği Hazırlık maçı maçı, Südstadt'da, Datenpol Arena Stadyumu'nda oynanacak.

İLK 11'LER:

Beşiktaş Admira Wacker maçı hangi kanalda?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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